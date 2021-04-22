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Milli Savunma Bakanlığı: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı ile 'NEXUS ACE' (taktik seviyede eğitim) görevinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarımızın birlikte icra ettiği taktik seviyede bir eğitimdir" denildi.