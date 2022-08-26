26 Ağustos 2022, Cuma
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Atina Lozan'ı delmek istiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Türk F-16'larına arka arkaya iki kez radar kilidi atmasını eleştirdi. "NATO görevi olduğunu bilmiyorduk" diyen yunan makamları Lozan'ı delmeye çalışmakla suçladı. "NATO görevleri öncesinden bellidir" diyen Akar, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın önderliğinde kişilikli ve kimlikli bir politika yürüttüğünü söyledi.