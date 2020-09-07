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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

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Giriş: 07.09.2020 10:14
Güncelleme:07.09.2020 10:24
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bugün Bakanlık'ta bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.

KRİTİK GÖRÜŞME

Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek. Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.

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