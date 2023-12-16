Milli Savunma Bakanı Güler'den ABD ve PKK'nın ortak tatbikatına tepki: Kimse aklımızla alay etmesin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Güler ABD'den F16 alımı konusunda toplantıların tamamlandığı ifade ederken "Bir an evvel olumlu ve somut adımlarla sürecin başlatılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Güler Gazze'ye yardımların koordineli olarak süreceğini ifade etti. İşte detaylar....

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