22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Akar Sakarya’da Altay tankının üretildiği fabrikayı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar Sakarya’da Altay tankının üretildiği fabrikayı ziyaret etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2021 16:07
Güncelleme:22.01.2021 16:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’da bulunan 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geldi. Bakan Akar'ın seri üretimle ilgili çalışmalara dair son durumu yerinde incelemek için fabrikada bir dizi ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geldi.

Altay Tankı'nı üretmek için BMC'nin kiraladığı 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yetkililerle bir araya gelen Bakan Akar, Altay Tankı'nın seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgiler alacağı öğrenildi.

Polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bakan Akar üretim tesisini inceledi
Bakan Akar üretim tesisini inceledi
Sincar neden kritik bölge?
Sincar neden kritik bölge?
Ankara'daki DEAŞ operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı
Ankara'daki DEAŞ operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı
Bakanlık 'İBB'nin ekmek satışı kaldırılıyor' haberini yalanladı
Bakanlık 'İBB'nin ekmek satışı kaldırılıyor' haberini yalanladı
Başkan Erdoğan'dan usta kaleme son görev
Başkan Erdoğan'dan usta kaleme son görev
Sağlık Bakanlığı hazırladı: Su için 10 uyarı
Sağlık Bakanlığı hazırladı: Su için 10 uyarı
OECD İstanbul Merkezi açılıyor!
OECD İstanbul Merkezi açılıyor!
Bir gece ansızın gelebiliriz
"Bir gece ansızın gelebiliriz"
Reform paketinde neler olacak?
Reform paketinde neler olacak?
Erken seçim açıklaması
Erken seçim açıklaması
2. parti aşılar ne zaman gelecek?
2. parti aşılar ne zaman gelecek?
Restoran ve kafeler açılacak mı?
Restoran ve kafeler açılacak mı?
Daha Fazla Video Göster