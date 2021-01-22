Milli Savunma Bakanı Akar Sakarya’da Altay tankının üretildiği fabrikayı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’da bulunan 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geldi. Bakan Akar'ın seri üretimle ilgili çalışmalara dair son durumu yerinde incelemek için fabrikada bir dizi ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geldi.

Altay Tankı'nı üretmek için BMC'nin kiraladığı 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yetkililerle bir araya gelen Bakan Akar, Altay Tankı'nın seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgiler alacağı öğrenildi.

Polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.