Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili heyecanlandıran gelişme! "20 KAAN 2028'de envantere girecek"

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 20 milli muharip uçak KAAN'ın 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerine teslimatının planladığını söyledi. Başkan Erdoğan'ın planın arkasını dolduracaklarını vurgulayan Kotil, "u anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kendi ifade etti, 20 uçağın 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak. İki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz" ifadelerini kullandı.

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