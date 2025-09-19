Milli kara ve hava araçları Teknofest’te! İşte Türkiye’nin savunma gücü…

19 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 13:28
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Teknofest'te, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, Teknofest zaman tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.
