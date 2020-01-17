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17.01.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması |Video

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrencinin karne heyecanına ortak oldu. Bakan Selçuk, öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Öte yandan Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." dedi.

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