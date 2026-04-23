Milli Eğitim Bakanı Tekin Anıtkabir'de: Çocuklarımız geleceğimizin teminatı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Tekin, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek anı defterini imzaladı. Deftere yazdığı mesajda, çocukları ülkenin çağdaş medeniyet hedeflerine ulaştıracak bir anlayışla yetiştirme kararlılıklarını vurgulayan Tekin, bu sorumluluğu aynı azim ve şefkatle sürdüreceklerini ifade etti.