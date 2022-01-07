07 Ocak 2022, Cuma
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması | Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Tatil öne alınacak mı?
Son dakika haberi... Vakalar artınca, okulların yarıyıl tatilinin öne alınıp alınmayacağı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatilin erken bir tarihe alınmasının gündemde olmadığını söyledi. Özer 2 doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 89 olduğunu da hatılattı.