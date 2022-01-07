07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması | Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Tatil öne alınacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması | Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Tatil öne alınacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2022 09:33
Güncelleme:07.01.2022 09:33
Son dakika haberi... Vakalar artınca, okulların yarıyıl tatilinin öne alınıp alınmayacağı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatilin erken bir tarihe alınmasının gündemde olmadığını söyledi. Özer 2 doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 89 olduğunu da hatılattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüz yüze eğitim açıklaması
Yüz yüze eğitim açıklaması
CHP aynada kendini görüyor!
CHP aynada kendini görüyor!
DEAŞ’a şafak operasyonu
DEAŞ'a şafak operasyonu
İBB’deki işçi kıyımını A Haber’de anlattı
İBB'deki işçi kıyımını A Haber'de anlattı
Bakan Murat Kurum’dan CHP’ye Ortaçağ zihniyeti yanıtı
Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Ortaçağ zihniyeti yanıtı
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
Türkiye ve dünyada bugün ne oldu?
Türkiye ve dünyada bugün ne oldu?
Fikirtepe için kritik tarih belli oldu!
Fikirtepe için kritik tarih belli oldu!
Danıştay’dan MEB’e cevap yazısı!
Danıştay'dan MEB'e cevap yazısı!
Diyanet’ten Orta Çağ tepkisi!
Diyanet’ten Orta Çağ tepkisi!
Öfkeli anneanne okul müdürüne saldırdı!
Öfkeli anneanne okul müdürüne saldırdı!
Daha Fazla Video Göster