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Millet Kütüphanesi sahurda yoğun ilgi! Gece çalışanlara ücretsiz ikram yapılıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 06.04.2024 17:01
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ders çalışmak isteyen öğrenciler, sahurda da yoğun ilgi gösteriyor. 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanede 5 milyonun üzerinde basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere de ulaşılabiliyor
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