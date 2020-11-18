Partisinden ihraç edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği ortak anayasa çalışma taslağı, Türk siyasetindeki derin ve gizli ilişkiler yumağının çözülmesine neden oldu. Peki, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği ancak geçmişteki açıklamalarla deşifre olan bu "gizli anayasa" neyi amaçlıyor? Millet İttifakı'ndan 'federasyon anayasası' mı? 'Gizli anayasa'yı kimler müzakere etti? İşte tüm yaşananların özeti...

Partisinden ihraç edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği ortak anayasa çalışma taslağı, Türk siyasetindeki derin ve gizli ilişkiler yumağının çözülmesine neden oldu.

İddiaların muhatapları bir bir inkâr açıklamaları yaptılarsa da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iki yıl önce Tele1 kanalında yaptığı itiraf durumu su götürmez biçimde ortaya koyuyordu.





Üstelik CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, 3 Ekim 2019 tarihinde telefonla katıldığı CNN Türk yayınında 4 partinin ortak anayasa hazırladıklarını şöyle kabul etmişti.

"2108 Ocak ve Nisan ayında 4 parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. CHP, HDP, SP ve İP uzmanlarıyla yetkilileriyle bir ortak paydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı."

Dahası, partisinden istifa eden eski İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, istifa metninde, meselenin bizzat Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisinde olduğunu belirtti.

Şimdi 4 partinin ortak anayasa çalışması yaptığına dair akıllarda herhangi bir şüphe kalmadıysa, artık meselenin özüne inme vakti.

Sözde "anayasa taslağı" hangi maddelerin çıkarılmasını ve eklenmesini içeriyordu?





NELER YER ALIYOR SKANDALLARLA DOLU "GİZLİ ANAYASA"DA?

Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri de dâhil olmak üzere, sözde yeni anayasada eklenen ve çıkarılan tüm maddeler Türkiye'nin bütüncül yapısını hedef alıyor.

Skandal taslağa göre PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özel statü talep edildi. HDP'nin ağırlığını koyduğu taslakta, Türklüğe hakaret suç olmaktan çıkarıldı, kayyumların kaldırılması yer aldı. Yine HDP'nin ısrarlarıyla terör örgütü propagandası veya üyeliğinden mahkum olanlara infaz erteleme imkânı getirildi.

4 ay süren anayasa taslağı çalışmasındaki en skandal madde ise, ülkeyi federatif bir sisteme götürecek Türkiye'nin yerel yönetim modeli ile yönetilmesi talebi oldu. Taslakta ayrıca Türkiye'nin 2 ila 5 il arasında değişen idari birimleri kapsayacak şekilde 20-25 bölgeye ayrılması ve yerinden yönetim birimleri oluşturulması da yer aldı.

"Merkezi yönetimin yetkileri daraltılmalı, yerel yönetimler güçlendirilmeli" ifadelerinin yer aldığı taslakta inanç özgürlüğü bölümünde ateistlik ve agnostiklik gibi görüşlere Anayasa'da atıf istendi, eşcinsellik anayasal garanti altına alındı, Türkçe dışındaki dillerle eğitimin önü açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na da el atılan çalışmada din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri de hedef alındı.

Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği ve İYİ parti ile CHP'li yetkililerin kabul etmesi ile giz perdesi aralanan ortak anayasa, yakın gelecekte Türkiye'nin hangi tehlikelerle karşı karşıya kalacağının adeta bir işareti olarak Türk siyasetindeki yerini çoktan aldı.



İYİ PARTİ'DE "FETÖ VE PKK" İŞGALİ Mİ VAR?

Daha önce FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'yu partisinin İstanbul İl Başkanı konumuna getiren Meral Akşener'in İYİ Parti'yi FETÖ'den sonra PKK'nın da güdümü altına soktuğu iddiaları ise daha uzun süre devam edeceğe benziyor.

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