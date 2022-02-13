13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2022 16:18
A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, İstanbul’da vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. Vatandaş her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. "Ben açlığa katlanırım, her şeye katlanırım ama namusuz olmaya vatansız olmaya katlanamam" ifadelerini kullanan vatandaş "Proje memleketi böle projesi. 6 tane birbirinden bağımsız partiler nasıl yönetecekler?" dedi. Bir başka vatandan ise A Haber'i hedef alanlara tepki göstererek “Boş konuşuyorlar. Bunlar hep muhalefet. Şurada yaptığınız yayını bile istemiyorlar. A Haber’i doğruları söylediği için hazmedemiyorlar." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki
A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki
Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar’dan Akıncı TİHA mesajı!
Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı!
Altın madenleri için mi öldürüldü? FETÖ...
Altın madenleri için mi öldürüldü? FETÖ...
Yunanistan’dan Ege’de provokasyon
Yunanistan'dan Ege'de provokasyon
Başkan Erdoğan partililere hitap etti
Başkan Erdoğan partililere hitap etti
Falyalı cinayetinde 3 kişi daha...
Falyalı cinayetinde 3 kişi daha...
Başkan Erdoğan teşkilata seslendi
Başkan Erdoğan teşkilata seslendi
Başkan Erdoğan BAE’ye gidiyor
Başkan Erdoğan BAE'ye gidiyor
Savaştaki gölge savaşçılar: Casuslar
Savaştaki gölge savaşçılar: Casuslar
Yuvarlak masada ne konuşuldu?
Yuvarlak masada ne konuşuldu?
Işık’ın azim dolu hikayesi
Işık'ın azim dolu hikayesi
Türkiye’nin enerji atılımına neden karşılar?
Türkiye’nin enerji atılımına neden karşılar?
Daha Fazla Video Göster