Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak?

Türkiye'de 2023 seçimlerine artık bir yıldan az bir süre kalırken, Millet İttifakı'nda adaylık krizi giderek büyüyor. İttifak içinde farklı isimlerin adaylık konusunda adı geçerken, Gazeteci Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel ittifakın son durumunu A Haber'de değerlendirdi. Pazarcı, ittifakın tek amacının Erdoğan'ı devirmek olduğunu vurgularken, Melik Yiğitel ise "Buradan bir model çıkmaz. Parlak bir modeliniz varsa İstanbul ve Ankara'da buyrun uygulayın. Ekrem İmamoğlu sabahtan akşama kadar Küçük Emrah gibi ağlıyor." ifadelerini kullandı. .