Milas’ta termik santral yangınında A Haber ekipleri alev kapanının arasında kaldı

6 ilde devam eden orman yangınlarına karşı zorlu mücadele kesintisiz sürüyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ilerlemesini engellemek ve kontrol altına almak için canla başla mücadele veriyor. Milas’ta bulunan termik santrale ise yangınlar dün gece sıçradı ve büyük bir mücadele verildi. O anları görüntülemeye ve ekranlara taşımaya çalışan A Haber ekipleri alev kapanın arasında kaldı. İşte alevlere karşı gece verilen zorlu mücadele...

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