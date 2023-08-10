MHP'nin yerel seçim şarkısı sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelendi! "Bu Diyarda"

Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarına hız verdi. 31 Mart 2024'teki seçimler için sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından, MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen "Bu Diyarda" isimli şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

Cumhur İttifakı, 14-28 Mayıs seçimlerindeki tarihi zafer sonrası 31 Mart 2024'teki yerel seçim çalışmalarına hız verdi.

AK Parti ve MHP sıkı bir strateji yürüterek, Türkiye genelinde bir başarıya daha imza atmak istiyor.

Bu kapsamda MHP cephesinden de hızlı adımlar atılıyor.

"RABBİM UTANDIRMASIN"

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın." ifadelerini kullandı.

MHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:

"Mecnun Leyla'sını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara."