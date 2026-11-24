Ankara'da yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü! Sürücü mahsur kaldı

Ankara'da İstanbul Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yol çöktü. İnşaat alanından hafriyat almak için gelen kamyon, oluşan çukura yarısına kadar gömüldü. Araçta mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımı ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Hasancan Türkeş, olay yerindeki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.