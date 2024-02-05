MHP’nin seçim beyannamesi açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan seçim beyannamesini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Yerel ekonomiye kaynakların, kazandırılmasını ve şehrin istifadesine sunulmasını temin edeceğiz. Şehrin ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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