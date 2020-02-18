MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Bakan Albayrak'a yapılan operasyona dikkat çekti

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada karar çıktı. Osman Kavala dahil 9 sanık beraat ederken, 7 sanığın ise dosyası ayrıldı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt A Haber canlı yayınında büyük infial uyandıran gelişmeyi değerlendirdi. Enginyurt, ‘’Gezi olaylarıyla ilgili Osman Kavala ve arkadaşları beraat ettiyse, bu saatten itibaren ‘’Gezi bir kalkışma değil mi?’’ diyeceğiz. Gezi bir başkaldırma, Gezi kardeşi kardeşe kırdırma, Gezi yağmalama, Gezi olayları devleti milyarlarca zarara sokma eylemi değil miydi? Gezi birilerinin provoke ettiği ve birilerinin adeta bir deneme alanı olarak kullandığı bir operasyon değil miydi? Dolayısıyla bu sorular artık kafamızı kemirmeye devam edecek. Hem de darbe söylentilerinin ayyuka çıktığı bir dönemde, Gezi olaylarında verilen beraat kararları çok ilginç olmuştur. Her şeyi fırsat biliyor bunlar, örneğin belki konumuzla hiç ilgisi yok ama, Sayın Berat Albayrak ülkemizin Hazine ve Maliye Bakanı ama bugün İP’in Genel Başkanı Sayın Akşener de olmak üzere işi futbola getiriyorlar. Ve Trabzonlu olan ve Trabzon doğumlu olmaktan başka bir derdi olmayan, yapacağı bir şeyi olmayan Sayın Berat Albayrak’ı adeta Fenerbahçe taraftarıyla karşı karşıya getirerek, büyük oyunlar, büyük hesaplar yapıyorlar.’’ dedi.

Cemal Enginyurt'un açıklamaları şu şekilde:

Gezi olaylarının 9 sanıklı bu davasında bugün beraat çıktı. Adaletin verdiği bir karardır biz çocukluğumuzdan bu tarafa "adaletin kestiği parmak acımaz" diye büyüdük. Dolayısıyla adaleti tartışmayacağız. Ama tartışacağımız bir şey var hatta kafalarımızda sorular var.

"GEZİ BİR KALKIŞMA DEĞİL Mİ?"

Gezi olaylarıyla Osman Kavala ve arkadaşları beraat ettiyse bu saatten itibaren "gezi bir kalkışma değil mi?" diyeceğiz. Gezi bir baş kaldırı, Gezi kardeşi kardeşe kırdırma, Gezi yağmalama Gezi olayları devleti milleti milyarlarca zarara sokma eylemi değil miydi? Gezi birilerinin provake ettiği ve birilerin adeta bir deneme alanı olarak kullandığı bir operasyon değil miydi?

"DARBE YAPMAYI AKLINDAN GEÇİRENLERİN KAFASINDA BALYOZ OLUP PATLARIZ"

Dolayısıyla bu sorular kafamızı kemirmeye devam edecek. Hem de darbe söylentilerinin ayyuka çıktığı bir dönemde gezi olaylarından verilen beraat kararları çok ilginç olmuştur. Yayınlanan raporlarda birileri Türkiye'de yeni bir darbe ki darbe ile olan ilgili düşüncelerimi söyleyeyim, darbe yapacak olanlar darbeyi aklından geçirenler şunu unutmasınlar yüce Türk milletini unutmasınlar! Liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 82 milyon Türk halkını unutmasınlar. Darbe yapmayı aklından geçirenlerin kafasında balyoz olup patlamak bütün Türk Milletinn en şerefli görevi olarak her zaman gönüllerimizde, yüreklerimizde ve imanlarımızda varlığını sürdürecektir.

Ama bu bütün bu senaryoların olduğu bir anda gelen bu beraat hakikaten Gezi'ye bakış açısında büyük bir istifham yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yıllardır Gezi'nin bir darbe olduğunu söylerken Gezi'nin bir kalkışma olduğunu söylerken Gezi'nin yabancı güçlerin Türkiye'deki bir oyunu olduğunu söylerken böylesi bir beraat artık Türk milletine hangi cevabı vereceğiz sorusunu doğurmuştur.

"GEZİ BİR DARBE PROVASIDIR"

Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum; Gezi bir kalkışmadır Gezi bir darbe provasıdır. Gezi bir ağacın kesilmesi olayı değildir. Bir ağacın kesilmesinden rahatsız olup Gezi eylemlerini ortaya koyanlar bu ülkenin ormanları PKK'lı hainler şerefsizler tarafından yakılırken tek bir ses etmemişlerdir. Bir ağacın kesilmesinden dolayı eylem yaptığını söyleyenler bu vatanın evlatları toprağın karabağrına, gül bahçesine girercesine şahadet şerbetini içerken tek ses etmeyenlerin bir ağacı bahane edecek ne vidanı olduğuna inanıyorum ne de fikri olduğuna inanıyorum. Gezi hala o günki gibi bugün de inandığım bir düşünce olarak bir darbedir. Bir kalkışmadır. Dolayısıyla bu beraati yüce milletin takdirine sunuyorum.

Ben tekrar söylüyorum yargının kararına en ufak bir söz söylemiyorum ama Gezi benim ve benim gibilerin gözünde her zaman bir kalkışma hareketidir. Koministlerin, bölücülerin, FETÖ'cülerin, PKK'lıların Türkiye'de anarşist bir düşünce içerisinde olup karışıklık yaratmak isteyenlerin fırsat bulup, yarattığı bir eylemdir. Masum Türk vatandaşı da bu eylemin içerisinde yer almıştır. Gençlerimiz bilerek veya bilmeyerek bu eylemin içerisinde yer almıştır.

"ORGANİZE BİR TERÖRİST HAREKETTİR"

Ama bu eylemi ortaya çıkaranlar bilmem ne odasından çekilen yüzbinlerce mesajla yüzbinlerce sahte tweet hesaplarıyla halkı kışkırtmışlardır. Bir anda bir hafta öncesinden hazırlandığı belli olan pankartlar meydanları doldurmuş bir anda Türkiye'nin her yerine mesajlar ulaşmıştır. Dolayısıyla bu organize bir eylemdir. Organize bir terörist harekettir. Tekrar söylüyorum her ne şekilde karar alınmış olursa olsun gezinin bir deneme olduğunu ve bugün bu beraat vesilesiyle gezinin beraatıyla cesaret alanların artık sosyal medyada ve sokakta daha da güçlendiğini düşünüyor ve görüyoruz.

"TÜRK MİLLETİ OLARAK KARŞILARINDA DURMAK ZORUNDAYIZ"

Sosyal medya yıkılıyor şu anda zafer kazanmış komutan edasındalar adeta tekrar güçlendiler. KHK'dan atılanlar adı altında FETÖ'cülerin açtıkları hesaplarla PKK'lıların açtıkları hesaplarla yurt dışındaki FETÖ'cü şerefsizlerin attığı yorumlarla Türkiye'nin gündemini artık bunlar belirler hale gelmiştir.

Ama her ne yaparlarsa yapsınlar her ne şekilde davranırsa davransınlar bunların karşısında inananlar Türk milleti, Türk milliyetçileri, muhafazakar insanlar olarak durmak zorundayız.

"BAKAN ALBAYRAK'I FENERBAHÇE TARAFTARIYLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bakın her şeyi fırsat olarak değirlendiriyor bunlar belki konumuzla hiç ilgisi yok ama sayın Berat Albayrak ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı ama bugün İP'in Genel Başkanı Sayın Akşener de dahil olmak üzere işi futbola getiriyorlar ve Trabzonlu olan Trabzon doğumlu olmaktan başka bir derdi olmayan yapacağı bir şey olmayan Sayın Berat Albayrak'a adeta Fenerbahçe taraftarıyla karşı karşıya getirerek, "Trabzon'u tutuyor, Trabzon'u şampiyon yapacak" diyerek bu memlekette maalesef büyük oyunlar büyük hesaplar yapılıyor.

"CUMHUR İTTİFAKINA OPERASYONDUR"

Bu ülkede sadece Fenerbahçe mi var? Galatasaray yok mu? Beşiktaş yok mu? Bu hafta Sivasspor yok mu? Eğer hak yenildiyse Sivasspor'un da hakkı yenildi denebilir veya Galatasaray var Beşiktaş var Başakşehir var Trabzonspor var bunlar bir mücadele ediyor. Spor kuralları içerisinde mücadele ediyor ama bakın aynı gezici troller koministler, FETÖ'cüler PKK'lılar sosyal medyada büyük bir güç yarattılar bundan dolayı sayın Berat Albayrak'a en ağır hakaretleri ediyorlar Meral Akşener'de bundan faydalanarak o da bugün güya futbol üstadı kesilerek topu eline verseniz ne olduğunu merak eden sayın Akşener birden bire Fenerbahçe taraftarı olmuş ve sayın Berat Albayrak'ı suçlayarak Fenerbahçe taraftarına sahip çıkarak Twitter'da TT olmanın yolunu seçmiş bunların derdi de tasası da bu ülkede inananlara Türk milliyetçilerine, muhafazakar yapıya yani tek kelimeyle Cumhur ittifakına operasyondur. Bu operasyonun karşısında bizi dinleyen Türk milleti dikkatli olmalıdır.

"HERKES LİDERİNE DAVASINA SAHİP ÇIKSIN"

Özellikle sosyal medyayı kullanan bizi dinleyenlere çağrım şudur; Çiçek, böcek paylaşmak yerine türkü, şarkı paylaşmak yerine herkes liderine sahip çıksın davasına sahip çıksın inancına sahip çıksın yapılacak mücadele bu saatten sonra budur.