İstanbul Boğazı'nda yoğun sis

Güne sisli bir havayla uyanan İstanbullular, Boğaz hattı boyunca etkileyici görüntülere şahitlik ediyor. Boğaz çevresinde yoğunlaşan sis tabakası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün silüetini neredeyse tamamen kapattı. Deniz seviyesinden yükselen sis bulutları sahil şeridini etkisi altına alırken, ortaya çıkan kartpostallık görüntü objektiflere yansıdı. Havanın sakin ve durgun olduğu saatlerde etkisini artıran sis, Boğaz'ın her iki yakasında da görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Günün ilerleyen saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yoğun sisin dağılması ve yerini açık bir havaya bırakması bekleniyor.