Aziz Yıldırım resmen aday! Fenerbahçe'de seçim öncesi sıcak saatler

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adaylığını açıkladı ve diğer adaylara birleşme çağrısı yaptı. Yıldırım, Fenerbahçe’ye karşı “vicdani sorumluluğu” olduğunu belirterek aday olduğunu duyurdu. Kulübün zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı verdi. A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen Barış Göktürk'ün Yıldırım lehine çekilebileceğini, ancak Hakan Safi'nin her koşulda devam etme niyetinde olduğunu aktardı.