MHP lideri Devlet Bahçeli: 81 Düzce’den sonra 82 KKTC olmalıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 21.10.2025 11:00
Güncelleme:21.10.2025 11:01
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kıbrıs'ın Türk'ün öz vatanı olduğunu belirten Bahçeli, federasyon teklifinin geçerliliğinin olmadığının altını çizdi. KKTC'nin derhal Türkiye'ye katılması gerektiğini söyleyen Bahçeli "Kıbrıs milli davamızdır ve geri dönüşü yoktur" dedi. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması gerektiğini söyleyen Bahçeli "Bu iş artık hayat memat meselesidir" ifadelerini kullandı.
