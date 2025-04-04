MHP lideri Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi! Genel Merkez’de coşkulu karşılama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 ay sonra bugün mesaisine yeniden başladı. Şubat ayında kalp kapakçığından ameliyat olan Bahçeli, ardından tedavi ve dinlenme sürecine geçmişti. Sağlığına kavuşan MHP lideri bugün ilk ziyaretini MHP'nin Kurucu Genel Başkanı olan Alparslan Türkeş'in kabrine yaptı. Türkeş'in kabrinin ardından MHP Genel Merkezi'ne geçen Bahçeli, partililer tarafından karanfillerle karşılandı. A Haber muhabirleri Murat Sekban ve Mert Hacıalioğlu bölgeden yaşanan gelişmeleri aktardı.

Şubat ayı içerisinde kalp kapakçığından operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi sürecinin ardından bugün ilk kez görüntülendi. 66 günlük aranın ardından yeniden mesaisine başlayan MHP lideri Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün yıl dönümü nedeniyle ilk ziyaretini Türkeş'in kabrine yaptı.

MHP GENEL MERKEZİ'NDE COŞKULU KARŞILAMA

Türkeş'in kabrinin ardından Bahçeli'nin ikinci durağı MHP Genel Merkezi oldu. Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne gelmeden önce bölgede büyük hazırlıklar yapılırken, MHP liderinin aracı karanfillerle karşılandı. Bahçeli daha sonra aracından inerken, MHP'liler "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

A HABER BÖLGEDEN GELİŞMELERİ TAKİP ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sırasında bölgede bulunan A Haber muhabiri Murat Sekban gelişmeleri aktardı. Sekban, "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüntüsünü bizler de gördük. Aracına doğru geçiyor. Ziyaretini gerçekleştirdi. 2 aylık aranın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli kurmaylarıyla birlikte şu anda ziyareti gerçekleştirdi ve aracına bindiğini bizler de görüyoruz. Oldukça sağlıklı ve iyi bir şekilde bugün mesaisine yeniden başladığını da belirtmiş olalım." dedi.

Ardından Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne giderken, A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu da Genel Merkez önünde yaşananlar hakkında bilgi verdi. Hacıalioğlu, "Genel Merkez'in hemen karşısında bulunan Alparslan Türkeş Vakfı'nın açılışı olacak demiştik. Dün MHP Genel Başkanı Bahçeli de bununla ilgili mesajını da paylaşmıştı. Görmüş olduğunuz gibi partililer ve ülkü ocakları üyeleri de burada. Ellerde güller ve karanfiller var. Görmüş olduğunuz gibi karanfillerle, güllerle Devlet Bahçeli'nin makam aracı bulunmuş olduğumuz noktaya doğru geliyor. Camı açarak camdan bozkurt işareti yaparak burada partilileri selamlaya selamlaya geliyor. Başkent Ankara'da 4 Nisan tarihinde tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Bu süreçte bolca spekülasyon, bolca dezenformasyon da gördük. Hatta MHP lideri Bahçeli birçok kişiyi arayarak sürece ilişkin değerlendirmelerini gerçekleştirmişti.'Durma ilerle evlatların seninle' sloganlarıyla birlikte MHP Genel Başkanı an itibarıyla bulunmuş olduğumuz noktaya doğru gelmiş durumda. Büyük de bir kalabalık olduğunu belirtelim." dedi.

TÜRKEŞ'İN VEFATININ 28. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Alparslan Türkeş'in, Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem ve müstesna bir mevkii bulunmaktadır. Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır." ifadelerini kullandı.



Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tarihin omuzlarına basarak ilerlemek yerine, tarihi omuzlayıp devletin ve milletin istikbal haklarını hasbi ve hadim bir ruhla savunan liderlerin sınırlanmış devir ve dönemlere sığmayan ve sıkışmayan özellikte olduğunu vurgulayan Bahçeli, bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenlerin, bununla da kalmayıp canı yürekten, cansiperane ve civanmert mücadeleleriyle öne geçenlerin her zaman takdir, tebcil ve tebrike layık olduğunu belirtti.



Merhum Alparslan Türkeş'in de böyle bir vasfa ve vakara ziyadesiyle sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem ve müstesna bir mevkii bulunmaktadır. Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır. Türkeş Bey'in yaktığı meşale günbegün daha da güçlenerek hem ülkücü gönülleri aydınlatmakta hem de milletimizi heyecanlandırıp kutlu hedeflere ulaşma azmini kamçılamaktadır. Elbette insan fani, dava bakidir. Sonlu hayatın sonsuz ve sınırsız ülkülerini tıpkı bir bayrak gibi taşımak ancak ve ancak davasının onur ve varoluş potasında fedakarlığın sıcaklığıyla eriyen yüksek vasıflı insanların harcıdır.



Merhum Türkeş Bey her şeyden önce dava ve gönül insanıdır. Bu saygın karakteristik niteliği onu, devlet ve siyaset alanında daha ilkeli, daha itibarlı, daha iradeli duruşuyla temsil ve temayüz edilmesini sağlamıştır. Türk milletinin, Türkiye'nin ve Türk dünyasının özlemlerini 80 yıllık ömrüne muazzez bir mücadele azmiyle serpiştirmiş, geçmiş ile gelecek arasında inanç, ülkü ve fikir köprüsünün kurulmasına yılmayan bir mizaçla hizmet etmiştir. Şurası muhakkaktır ki, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği davası bir yanda Türkiye'nin umut halesi, diğer yanda da gönül ve kültür coğrafyalarımız ile mazlum toplumların uyanış hareketidir."