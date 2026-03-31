MHP lideri Bahçeli'den net mesaj: Emperyalist haritaları yine yırtıp atarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da rejmin İsrail’de değişmesi gerektiğini söyledi. Netanyahu üzerinden ABD’yi de eleştiren Bahçeli, "ABD Netanyahu’nun kuyruğuna takıldı" dedi. Bahçeli, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk skandallarına ilişkin de "sonuna kadar üzerine gidilmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye için ise Bahçeli, “doğru zamanda doğru adım” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin küresel düzen için bir umut olduğunu kaydeden Bahçeli, "100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa, yine yırtarız. Yedi düveli yine dize getiririz." ifadelerini kullandı.