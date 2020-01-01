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01.01.2020

MHP Lideri Bahçeli 72 yaşında... |Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli 72 yaşında.. 1 Ocak 1948'de dünyaya gözlerini açan Bahçeli, bugün 72'nci doğum gününü kutluyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 72'nci yaşını kutluyor.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve çıkışlarla gündeme damgasını vuran Bahçeli siyasetin renkli simalarından biri... Kimi zaman özel tasarım yüzükleri ile takıldı kameralara... Kimi zaman rozetleri ve tespihleri ile...

MHP liderinin köstekli saatleri de hep konuşuldu.

1 Ocak itibariyle 72 yaşına giren Devlet Bahçeli, genel başkanlık görevinde de 20 yılı geride bıraktı.

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