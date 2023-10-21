MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail'in soykırımlarına sert tepki: 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye devreye girmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'de gerçekleştiridiği katliamlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Soykırım raddesine ulaşan hunhar saldırılar artık sabır ve tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır" dedi. Dünya kamuoyunun yaşanan vahçet karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Bahçeli, "Uluslararası toplum Gazze'deki seri ve sürekli cinayetleri tıpkı bir korku filmini izler gibi seyre dalmıştır. Ne bir ses ne de bir tepki söz konusudur." ifadelerini kullandı.