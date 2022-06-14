MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD askerlerinin teröristlerle devriye yapmasına tepki gösteren Bahçeli, "Kararınızı verin. Dost musunuz, düşman mı?" şeklinde konuştu. Bahçeli, DBP'li vekilin Türk polisine saldırmasına da tepki göstererek dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu şırmattıklarına sesin neden çıkmıyor?" diyerek seslendi.

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