09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Şehidin bacısına sövmek soysuzluktur şerefsizliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Şehidin bacısına sövmek soysuzluktur şerefsizliktir

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2021 11:32
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine küfür skandalına "Soysuzluktur, düşman dilidir" diyerek tepki gösterdi. Irak-Suriye tezkeresine değinen Devlet Bahçeli, "HDP'nin kafesine giren CHP, PKK'ya "evet" Türkiye'ye "hayır" demiştir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere mektubuna tepki gösteren Bahçeli, "Siyaset krizidir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecek" şeklinde konuştu. Terör operasyonlarına tam desteğini de yineleyen MHP lideri Bahçeli, "Teröristler için emniyetli yer yok. Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli" ifadelerine yer verdi.
Sürpriz görüşme! Gözler Ankara’ya çevrildi
Sürpriz görüşme! Gözler Ankara'ya çevrildi
Gebze’de feci kaza! A Haber olay terinde
Gebze'de feci kaza! A Haber olay terinde
Millet İttifakı’nda “Usta” anlaşmazlığı!
Millet İttifakı’nda “Usta” anlaşmazlığı!
Öğrenci servisi dereye düştü
Öğrenci servisi dereye düştü
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Demirtaş’a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti!
Demirtaş'a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti!
Şehit kaymakamın babasından Türkkan’a tepki!
Şehit kaymakamın babasından Türkkan'a tepki!
Afet ve acil durum toplanma alanı kaçak hafriyatla doldu
"Afet ve acil durum toplanma alanı" kaçak hafriyatla doldu
CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
Canlı yayında flaş çağrı: İYİ Parti ekibinden kaçın
Canlı yayında flaş çağrı: İYİ Parti ekibinden kaçın
Akşener sicili kabarık Ali Yener’in Meclis’te sesi oldu
Akşener sicili kabarık Ali Yener'in Meclis'te sesi oldu
Şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme!
Şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme!
Daha Fazla Video Göster