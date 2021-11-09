MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Şehidin bacısına sövmek soysuzluktur şerefsizliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine küfür skandalına "Soysuzluktur, düşman dilidir" diyerek tepki gösterdi. Irak-Suriye tezkeresine değinen Devlet Bahçeli, "HDP'nin kafesine giren CHP, PKK'ya "evet" Türkiye'ye "hayır" demiştir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere mektubuna tepki gösteren Bahçeli, "Siyaset krizidir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecek" şeklinde konuştu. Terör operasyonlarına tam desteğini de yineleyen MHP lideri Bahçeli, "Teröristler için emniyetli yer yok. Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli" ifadelerine yer verdi.