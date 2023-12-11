11 Aralık 2023, Pazartesi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu: Başkan Erdoğan ile seçim çalışmaları kapsamında görüşebiliriz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, şu ifadelere yer verdi. Başkan Erdoğan ile yerel seçim çalışmaları kapsamında görüşmesine ilişkin komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir.