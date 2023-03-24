24 Mart 2023, Cuma
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Birlikte ve bir arada olma zamanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İskenderun'da düzenlenen Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık gerçekleri görme zamanıdır. Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti, bütünüyle sevmek zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak, birlikte ve bir arada olmak zamanıdır." dedi.