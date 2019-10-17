MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın acı günü! Oğlu hayatını kaybetti |Video
Olay yerinde sevk edilen ekipler iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kaleden güçlükle aşağı inen ilk yardım ekipleri gençlerden birinin ağır yaralı olduğunu, diğerinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı genç bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden gencin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğu ortaya çıktı.
ACI HABERİ ALAN SEMİH YALÇIN OLAY YERİNE GELDİ
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, beraberindeki polis müdürleriyle olay yerinde incelemelerde bulundu.
Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı.
Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine geldi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemesinin ardından Turan İlteber Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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