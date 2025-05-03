03 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: "Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz"
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: "Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2025 19:53
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.  Yönter, "Süreyya Önder çok mütevazi bir insandı. Biz terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefindeyiz. Sırrı Süreyya Önder barış, kardeşlik olarak tarihte isminin yazılması önemlidir. Sırrı beyin bu mücadelesi unutulmayacak.Terörsüz Türkiye'ye ramak kaldı. Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz"
Başkan Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı: Terörsüz Türkiye menziline vasılına yürekten inanıyorum
Başkan Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı: "Terörsüz Türkiye menziline vasılına yürekten inanıyorum"
Önder’in cenaze programı belli oldu
Önder'in cenaze programı belli oldu
Başkan Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e taziye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye mesajı!
Başkan Erdoğan: Boykot dediler, meydan tıklım tıklım dolu!
Başkan Erdoğan: "Boykot dediler, meydan tıklım tıklım dolu!"
Başkan Erdoğan: Başörtüsüyle uğraşan karşısında bizi bulur!
Başkan Erdoğan: "Başörtüsüyle uğraşan karşısında bizi bulur!"
Başkan Erdoğan: Bu topraklarda ev sahibiyiz
Başkan Erdoğan: "Bu topraklarda ev sahibiyiz"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde!
Başkan Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde!
Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları!
Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları!
Hastane: Önder 16.10’da hayatını kaybetti!
Hastane: Önder 16.10'da hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir
Başkan Erdoğan'dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti!
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti!
Daha Fazla Video Göster