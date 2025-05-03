MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: "Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yönter, "Süreyya Önder çok mütevazi bir insandı. Biz terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefindeyiz. Sırrı Süreyya Önder barış, kardeşlik olarak tarihte isminin yazılması önemlidir. Sırrı beyin bu mücadelesi unutulmayacak.Terörsüz Türkiye'ye ramak kaldı. Sırrı beyin mücadelesini heba etmeyeceğiz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN