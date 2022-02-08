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MHP 53. yaşını kutluyor! Geçmişten bugüne neler yaşandı?

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Giriş: 08.02.2022 09:12
Güncelleme:08.02.2022 09:14
1969 yılında Alparslan Türkeş tarafından Adana'da kurulan ve ilk seçimine yine o yıl içerisinde giren Milliyetçi Hareket Partisi 53. yaşını kutluyor. İşte geçmişten günümüze MHP'nin tarihi...

ALPARSLAN TÜRKEŞ DÖNEMİ

- 1969'DA ADANA'DA KURULDU

- 12 EKİM 1969: 1 MİLLETVEKİLİ (%3)

- 14 EKİM 1973: 3 MİLLETVEKİLİ (%3,4)

- 5 HAZİRAN 1977: 16 MİLLETVEKİLİ (%6,4)

- 12 EYLÜL 1980: MHP KAPATILDI

1983

- MUHAFAZAKAR PARTİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLDİ

1985

- YENİ ADI MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ OLDU

- TÜRKEŞ'İN SİYASİ YASAĞI KALKTI

- TEKRAR PARTİNİN BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

1993

- MÇP'NİN ADI MHP OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

1997

- ALPARSLAN TÜRKEŞ VEFAT ETTİ

- DEVLET BAHÇELİ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

DEVLET BAHÇELİ DÖNEMİ

- 1999: 129 MİLLETVEKİLİ (%17,98)

- 2002: PARLAMENTOYA GİREMEDİ (7,3)

- 2007: 71 MİLLETVEKİLİ (%14,29)

- 2011: 53 MİLLETVEKİLİ (%14,27)

- 2015: 80 MİLLETVEKİLİ (%16,29)

MUHALİFLER HAREKETE GEÇTİ

- 2015: 40 MİLLETVEKİLİ (%11,94)

- SİNAN OĞAN, KORAY AYDIN, MERAL AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLDU

- MUHALİFLER 2017'DE İYİ PARTİ'Yİ KURDU

- 2017: BAHÇELİ BAŞKANLIK SİSTEMİNE DESTEK VERDİ

- 2018'DE CUMHUR İTTİFAKI İLE SEÇİME GİRDİ 49 MİLLETVEKİLİ (%11,1)

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