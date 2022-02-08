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MHP 53. yaşını kutluyor! Geçmişten bugüne neler yaşandı?
ALPARSLAN TÜRKEŞ DÖNEMİ
- 1969'DA ADANA'DA KURULDU
- 12 EKİM 1969: 1 MİLLETVEKİLİ (%3)
- 14 EKİM 1973: 3 MİLLETVEKİLİ (%3,4)
- 5 HAZİRAN 1977: 16 MİLLETVEKİLİ (%6,4)
- 12 EYLÜL 1980: MHP KAPATILDI
1983
- MUHAFAZAKAR PARTİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLDİ
1985
- YENİ ADI MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ OLDU
- TÜRKEŞ'İN SİYASİ YASAĞI KALKTI
- TEKRAR PARTİNİN BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ
1993
- MÇP'NİN ADI MHP OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
1997
- ALPARSLAN TÜRKEŞ VEFAT ETTİ
- DEVLET BAHÇELİ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
DEVLET BAHÇELİ DÖNEMİ
- 1999: 129 MİLLETVEKİLİ (%17,98)
- 2002: PARLAMENTOYA GİREMEDİ (7,3)
- 2007: 71 MİLLETVEKİLİ (%14,29)
- 2011: 53 MİLLETVEKİLİ (%14,27)
- 2015: 80 MİLLETVEKİLİ (%16,29)
MUHALİFLER HAREKETE GEÇTİ
- 2015: 40 MİLLETVEKİLİ (%11,94)
- SİNAN OĞAN, KORAY AYDIN, MERAL AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLDU
- MUHALİFLER 2017'DE İYİ PARTİ'Yİ KURDU
- 2017: BAHÇELİ BAŞKANLIK SİSTEMİNE DESTEK VERDİ
- 2018'DE CUMHUR İTTİFAKI İLE SEÇİME GİRDİ 49 MİLLETVEKİLİ (%11,1)