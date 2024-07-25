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MGK 2 ay sonra toplandı

MGK 2 ay sonra toplandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 16:16
Milli Güvenlik Kurulu iki aylık aranın ardından toplandı. Gündemde ise önemli başlıklar var. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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