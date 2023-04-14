“Metro hattı burada” afişinin arkasındaki gerçek! Tuzla metrosu yıllardır kaderine terkedildi

Bir metro inşaatıyla ilgili bir afiş görseniz arkasında hummalı bir çalışma olduğunu düşünürsünüz. Ancak sizlere göstereceğimiz örnekte şantiye tabelası olsa da çalışmadan eser dahi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin henüz kazma dahi vurmadığı Pendik, Kaynarca Tuzla metro hattının Tuzla bölümünden bahsediyoruz. İşte o görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN