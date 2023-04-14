14 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
“Metro hattı burada” afişinin arkasındaki gerçek! Tuzla metrosu yıllardır kaderine terkedildi
Bir metro inşaatıyla ilgili bir afiş görseniz arkasında hummalı bir çalışma olduğunu düşünürsünüz. Ancak sizlere göstereceğimiz örnekte şantiye tabelası olsa da çalışmadan eser dahi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin henüz kazma dahi vurmadığı Pendik, Kaynarca Tuzla metro hattının Tuzla bölümünden bahsediyoruz. İşte o görüntüler...