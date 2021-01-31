Meteoroloji'den "İstanbul'a 1987'deki gibi kar yağacak" açıklaması! Flaş iddialara cevap verildi

"İstanbul 1987 yılındaki gibi kış yaşayacak" iddialarına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi. İstanbul'un yoğun kar yağışı ile karşı karşıya olduğu iddiaları asılsız çıktı.

İstanbul'a birçok insanın hayatını kaybettiği, zorlu şartlarda hayatın günlerce adeta işkenceye dönüştüğü günler olan 1987 kışının ve o dönemdeki kar yağışına benzer bir yağışın geleceğini iddia eden bazı isimlerin ardından Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgisi ve açıklaması geldi. İşte ayrıntılar;

Son dönemde dört gözle beklenen kar yağışı istenen seviyeye ulaşmayınca, şehir efsaneleri ortaya atılmaya başladı. "Balkanlar'dan, Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi Türkiye'ye gelecek ve tarihin en sert kışlarından biri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de yaşanacak" söylentisi de bunlardan biri. Meteoroloji ise genel müdürlük düzeyinde bu haberle ilgili önemli bir açıklama yayınladı.

UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, A Haber'de "1987 kışı geliyor" iddialarına cevap verdi.

Kuzey'den soğuk havaların geleceğini belirten Tek, "Kuzey kıyılarımızı etkileyecek ancak söylentiler gibi olmayacak. Önümüzdeki 15 günde de böyle bir beklenti yok. 87 yılının Şubat ayı gibi bir beklenti yok. O soğuk ile örtüşecek bir durum söz konusu değil" dedi.

O KIŞ BU KIŞ MI?

Hürriyet'te yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri İstanbulluları hem heyecanlandıran hem de korkutan bu iddialarla ilgili olarak bir değerlendirme yaparak güncel hava durumu verilerini de paylaştı. Buna göre İstanbul ve çevre illere 1987 kışına benzer bir kış ve kar yağışının geleceği iddiaları yalanlanmış oldu.

Yetkililer şunları söyledi:

AKSİNE SICAKLIKLAR ARTACAK

"İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık periyotta 1987 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın bir metrelik karı, hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul'da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlar'dan geldiği için öyle deniyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak.