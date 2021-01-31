Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! İstanbul'da bu gece başlayacak!
Meteoroloji'den milyonlarca İstanbullu için flaş uyarı. Kar bekleyen İstanbullulara fırtına uyarısı geldi. Peki bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'u fırtınanın ardından ne bekliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Şubat pazartesi gününün hava durumu tahminini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Şubat pazartesi için İstanbulluları uyardı. İstanbul'a kar yağışı bekleyen milyonlar güne yağmur ve fırtına ile başlayacak. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ardından sağanak yağmurların beklediği belirtildi.
PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Şubat ayının ilk günü hafta başına denk geldi. Pazartesi günü yeniden işbaşı yapacak olan milyonlar "1 Şubat pazartesi günü hava nasıl olacak?" sorularını yöneltti.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı.
MARMARA İÇİN FLAŞ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Meteoroloji, 1 Şubat pazartesi günü 00.00'dan, 23.59' a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
DİĞER İLLERDE SON DURUM
Bugün Doğu bölgelerde yağışlar devam edecek. Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yükseklerde ise yoğun kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Pazartesi ve salı günü ise Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde yağış beklenmiyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçelı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in doğusu ve Isparta çevreleri ile gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu