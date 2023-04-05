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Mescid-i Aksa’ya İsrail  saldırısı! Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 05.04.2023 13:52
Dün işgalci İsrail polisi fanatik Yahudi gruplarla beraber Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlendi ve 500’den fazla ibadet eden kişiyi gözaltına aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konu hakkında, “İsrail ile angajmanımız Filistin davası pahasına olmaz İsrail bu saldırılarla haddini iyice aştı.” ifadelerin kullandı.
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