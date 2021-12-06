Mersin mitingiyle yeni plan mı yapılıyor? Kemal Kılıçdaroğlu neden TÜİK’e gitti?

Selahattin Demirtaş istedi CHP Mersin'de miting yaptı. HDP’liler de destek verdi. Yapılan CHP mitinginde sabıkalılara söz verildi. Biri FETÖ’den, diğeri yaralama ve hırsızlıktan sabıkalı çıktı. Ayrıca, esnaf diye tanıtılan kişinin babasının PKK/KCK’dan yargılandığı ortaya çıktı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde TÜİK’e baskın yaparak provokasyona kalkıştı. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Mersin mitingiyle sokak hareketlerinin fitili mi ateşlendi? Kılıçdaroğlu'nun TÜİK provokasyonu hangi planın parçası? TÜİK provokasyonunda neler yaşandı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Dr. Fatma Aksal değerlendirdi.

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