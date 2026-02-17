CANLI YAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye kürsü işgali tepkisi: Haddinizi bilin

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin kürsü işgaline tepki gösteren Bahçeli, "Muhalefetin sahip olduğu imkanları kullanmaya yanaşmadan Meclisi karıştırması, yasal ve anayasal bir hakkı engellemeye çalışması yeni sürüm bir siyasi eşkıyalık değilse nedir? Ali Kıran başkesen misiniz, nesiniz, kimsiniz. Deli Dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir. Haddinizi bilin" dedi. ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen Bahçeli, "Müzakareler kesilmeden ilerlemeli" ifadelerini kullandı.

