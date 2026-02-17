Ünlü isimlere şok uyuşturucu operasyonu! Operasyonun perde arkası A Haber'de

İstanbul Emniyeti, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü isme yönelik dev bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gibi popüler isimlerin de bulunduğu operasyonun detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında aktardı. Operasyon kapsamında 25 şüpheliden 17'sinin gözaltına alındığı ve ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirildi.