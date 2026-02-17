CANLI YAYIN
Altında ayar oyununa dikkat! Altın fiyatlarını etkileyen ana sebep ne?

Altında “ayar oyunu” tuzağına dikkat! Yükselen fiyatları fırsat bilen dolandırıcılar, gramaj ve ayar hilesiyle yatırımcıyı ve hatta kuyumcuları bile mağdur ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, sahte altın yöntemlerini, alınması gereken önlemleri ve piyasadaki son durumu değerlendirdi. FED tutanakları, ABD enflasyon verileri ve Hürmüz’deki gerilimin altın fiyatlarına etkisine dikkat çeken Sarı, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

