ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'li 2 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

TBMM Başkanlığı’na, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın’ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Gabriel Sara Başkan Erdoğan ile anısını anlattı
Beykoz'da korkunç kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Oyun değiştiren füze: Cenk | Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirecek
ABD-İran müzakereleri düşmanlıktan ortaklığa mı dönüşecek?
Zonguldak'ta maden ocağında göçük faciası!
Düzce’de otomobil halk otobüsüne çarptı
Meclis'te doğum izni mesaisi
