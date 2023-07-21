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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur? Altın ve borsanın yönü ne olur? Piyasa karara nasıl tepki verdi?

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Giriş: 21.07.2023 11:48
Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini temmuz ayında da artırdı. Politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi. Enflasyonda artış riskine dikkat çeken Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma sürecinin devam edeceğine vurgu yaptı. Karar metninde "Faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alınmıştır" ifadeleri de dikkat çekti. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararanı piyasalar nasıl karşıladı? Merkez Bankası piyasalar ne mesaj verdi? Borsada yükseliş sürer mi? Altında yön ne olur? Merak edilen cevapları araştırma direktörü Kadirhan Öztürk verdi.
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