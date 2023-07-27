Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan önemli açıklamalar! İşte yılın 3. Enflasyon Raporu

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu Hafize Gaye Erkan başkanlığında Ankara'da açıklıyor... Erkan, parasal sıkılaştırmanın önümüzdeki dönemde güçlendirileceğini söyledi. Enflasyonda iyileşmenin 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla hissedileceğini belirten Erkan, "2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz." dedi. Erkan, 2023 yılı enflasyon tahmininin yüzde 58'e yükseltildiğini açıkladı. 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 15 oldu.

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