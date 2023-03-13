Meral Akşener'e koalisyona döndüren tehdit kimden geldi?

Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündem olurken Akşener'in masadan kalkıp saatler sonrası ittifaka geri dönmesi Türk siyasi tarihine geçti. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığından dolayı rahatsız olduğu bilinirken, adaylık açıklaması esnasında yüzündeki üzüntülü ifade de dikkat çekmişti. Akşener'in altılı masaya dönmesi konusunda tehdit edildiği iddiaları da gündeme gelirken Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Aktaş, Akşener'in kim tarafından tehdit edildiğini de duyururken "28 Şubat operasyonunda anahtar rol oynamışlardı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...