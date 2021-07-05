Meral Akşener'den İYİ tiyatro! Bir algı operasyonu daha çökertildi

İYİ Parti esnaf tiyatrolarına devam ediyor. Konya, Hatay ve Adana'nın ardından algı tiyatrosu bu defa Malatya'da sahnelendi. Esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iş yeri sahibiyle sohbet ettiği esnada ortaya bir kadın çıktı. Emekli olduğunu ve ekonomik sıkıntılardan müzdarip olduğunu söyleyerek, Ekmek bulamıyorum. Sen iktidar olmadan ben ölmeyeceğim" dedi. Fakat çok geçmeden tiyatro ortaya çıktı. Akşener'le sohbet eden iş yeri sahibi, söz konusu kadının Meral Akşener’den önce dükkana geldiğini, “Bugün şanslı günümdeyim” deyip şans oyunu oynadığını söyledi. İşte detaylar...