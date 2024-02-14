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Meral Akşener kürsüde ağladı! CHP medyasına isyan etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 21:02
Grup toplantısında Karacaoğlan’ın "var git ölüm" şiirinden derlenen şarkıyı dinleten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hıçkıra hıçkıra ağladı. Akşener eski ittifak ortağı CHP’yi ve muhalefet medyasını ise sert sözlerle hedef aldı.
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