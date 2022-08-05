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Meral Akşener kendisine soru soran genç kıza parmak salladı! İşte o anlar...

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Giriş: 05.08.2022 19:12
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da kendisine 'uyuşturucu ile mücadele' konusunda bir soru yönelten genç kıza, parmak salladı. Gergin tavrı dikkat çeken Akşener'in sözleri, genç kızı ürküttü. .
Meral Akşener kendisine soru soran genç kıza parmak salladı
Meral Akşener kendisine soru soran genç kıza parmak salladı
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