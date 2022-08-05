05 Ağustos 2022, Cuma
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Meral Akşener kendisine soru soran genç kıza parmak salladı! İşte o anlar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da kendisine 'uyuşturucu ile mücadele' konusunda bir soru yönelten genç kıza, parmak salladı. Gergin tavrı dikkat çeken Akşener'in sözleri, genç kızı ürküttü. .