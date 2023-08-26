26 Ağustos 2023, Cumartesi
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Merak Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş açıklamasının perde arkası: CHP’yi bölmek ve dizayn etmek istiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partinin Afyonkarahisar’da yapılan Büyük Buluşma toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Meral Akşener ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözler kullandı, “'Önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık” dedi. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olsa seçimi kazanacaklarını iddia etti. Yine iki isim üzerinden siyasi hesaplar yaptı. Peki Meral Akşener’in hedefi ne? İmamoğlu ve Yavaş sözleri ne anlama geliyor? Masa yine mi devrildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, stratejist Coşkun Başbuğ ve Betimar Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman değerlendirdi.